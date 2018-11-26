احالة الصحافي محمد القحطاني الى محكمة المطبوعات بجرم قدح وذم

أحال النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر الصحافي السعودي محمد يحيى القحطاني الى ​محكمة المطبوعات​ في بيروت، بجرم المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 بناء على الشكوى المقدمة ضده من المحامي ​حسن بزي​ على خلفية جرم القدح والذم بسكان ​الضاحية الجنوبية​ وجمهور المقاومة وشهدائها ورموزها وقادتها.

وتنص المادة المذكورة المتعلقة بتحقير الأديان أو إثارة النعرات الطائفية والعنصرية أو تعكير السلام العام أو تعريض سلامة الدولة وسيادتها ووحدتها وحدودها أو علاقة لبنان الخارجية للمخاطر، على عقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من 50 مليون الى مئة مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين.