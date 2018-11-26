عبدالله:لن نقبل بأي إجراء تقشفي خارج مفهوم العدالة الاجتماعية

توجه عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ إلى "كل من يعتبر أن مشكلة المشاكل في عجزنا الاقتصادي كانت سلسلة الرتب، ويهيء عبر هذا الطرح لضرائب غير مباشرة تثقل كاهل المواطن الفقير قبل الميسور، نلفت النظر، بأننا كحزب تقدمي اشتراكي لن نقبل بأي إجراء تقشفي خارج مفهوم العدالة الاجتماعية، وكفانا تنظيرا من أركان الليبرالية المتوحشة الكثر".

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