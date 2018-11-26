اكدت النائب ​رولا الطبش جارودي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "أؤيد وأتبنى أي اقتراح قانون يساهم بوقف العنف ضد المرأة، لاسيما اقتراح قانون تعديل القانون 293/2024 الخاص ب​العنف الأسري​. كفى عنفا ضد المرأة، وكفى استهتارا بها، وسأنقل معي الى فرنسا خلال لقاءاتي مع برلمانيات فرنسيات و​لجنة الادارة والعدل​ الفرنسية ملف حقوق ​المرأة اللبنانية​".

شكرا لقرائتكم خبر عن الطبش: أؤيد وأتبنى أي اقتراح قانون يساهم بوقف العنف ضد المرأة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .