اندلاع أعمال عنف في كييف احتجاجا على احتجاز روسيا 3 سفن أوكرانية

اندلعت أعمال عنف أمام ​السفارة الروسية​ في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث ألقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين وذلك ردا على احتجاز ​روسيا​ لثلاث سفن أوكرانية.

وكانت البحرية الأوكرانية قد أعلنت ان قوات خاصة روسية احتجزت 3 من سفنها في البحر الأسود وأن اثنين من البحارة أصيبا في الحادث.

من جهته، أعلن وقال ​مجلس الأمن​ القومي الأوكراني أن الرئيس بترو ​بوروشينكو​ دعا إلى عقد اجتماع لمجلس وزرائه العسكري لمناقشة الوضع.