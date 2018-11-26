اندلاع أعمال عنف في كييف احتجاجا على احتجاز روسيا 3 سفن أوكرانية

اندلعت أعمال عنف أمام السفارة الروسية في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث ألقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين وذلك ردا على احتجاز روسيا لثلاث سفن أوكرانية.
وكانت البحرية الأوكرانية قد أعلنت ان قوات خاصة روسية احتجزت 3 من سفنها في البحر الأسود وأن اثنين من البحارة أصيبا في الحادث.
من جهته، أعلن وقال مجلس الأمن القومي الأوكراني أن الرئيس بترو بوروشينكو دعا إلى عقد اجتماع لمجلس وزرائه العسكري لمناقشة الوضع.
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