أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن 4 من كل 10 نساء تقريبا في منطقة ​الدول العربية​ تعاني من ​العنف​ الجسدي أو الجنسي على يد شركاء حياتهن في مرحلة ما من حياتهن، وهناك ما يقارب 40 مليون زوجة طفلة في منطقة ​الشرق الأوسط​ و​أفريقيا​، مشيرة الى أن هناك ما يقارب 700 ألف زوجة طفلة جديدة في كل عام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضحت المنظمة أن من يبن أشكال العنف التي تتعرض لها النساء والفتيات في منطقة الدول العربية هي: عنف شريك الحياة، القتل القائم على النوع الإجتماعي، ​الزواج​ المبكر أو القسري أو المؤقت، ​التحرش الجنسي​ و​ختان الإناث​، مبينة أن نسبة الفتيات والنساء ممن تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة اللاتي خضعن للختان حتى عام 2015، وصلت نسبتها في كل من مصر والسودان الى 87 في المئة، ​اليمن​ 19 في المئة أما في ​العراق​ 8 في المئة.