الخليج: زيارة محمد بن سلمان إلى الإمارات كانت استثنائية بكل المقاييس

اعتبرت صحيفة "الخليج" الاماراتية أن "الأيام الثلاثة، التي حلَّ فيها ولي العهد ​السعودية​ محمد بن سلمان ضيفاً على ​الإمارات​ كانت مملوءة بمشاعر الحب والترحيب، وكما فتح أبناء الإمارات قلوبهم للأمير الضيف، وصاحب الدار معاً، عند استقباله، كان توديعهم له بنفس المشاعر، وفي الزمنين كان ، ولي عهد ​أبوظبي​، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد ، الحاضر والمشارك الأكبر في المشهد، الذي عكس تميز العلاقات بين البلدين الشقيقين".

وأكدت أن "زيارة محمد بن سلمان إلى بلده الثاني الإمارات كانت استثنائية بكل المقاييس، وأثبتت أن قادة البلدين أكثر التصاقاً بهموم المنطقة، وأكثر إصراراً على مواجهة المؤامرات، التي تُحاك ضدها، سواء كانت من القريب أم من البعيد؛ ما أكسب الزيارة ألقاً وبُعداً سياسيين واجتماعيين كبيرين، خاصة وأن اللقاءات، التي عقدت أثناء الزيارة؛ أكدت جذور الثوابت، التي يستند إليها البلدان في سياستهما؛ لمجابهة المخاطر، التي تتعرض لها دول المنطقة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها"، مشيرةً إلى أنه "شكلت زيارة بن سلمان إلى الإمارات حدثاً مهماً، وعلامة فارقة في تاريخ العلاقات المتميزة بين البلدين، وعكست كلماته، في البرقيتين اللتين بعث بهما إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ومحمد بن زايد آل نهيان، عقب مغادرته الدولة؛ بعد حضوره سباق "الفورمولا1" في أبوظبي، امتناناً للحفاوة، التي وجدها بين أبناء الإمارات، قيادة وشعباً، سواء عند الاستقبال أو خلال التوديع؛ وهو ما يثبت أصالة المواقف، وصلابة المبادئ، التي تجمع البلدين في السراء والضراء".

ولفتت إلى أن "زيارة الأُخوة، التي قام بها الأمير محمد بن سلمان؛ كتبت فصلاً جديداً من فصول العلاقات التاريخية بين الإمارات و​المملكة العربية السعودية​، وبالقدر الذي رافقت الزيارة مشاعر الترحيب والامتنان، وامتازت بحفاوة قلَّ نظيرها؛ فإنها أكدت المؤكد في هذه العلاقات، التي تتحصن كل يوم؛ بالحرص الذي تبديه قيادتا البلدين؛ لتبقى أكثر ديناميكية وقوة".