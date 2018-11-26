شرطة نينوى: اعتقال 13 عنصرا من "داعش" في المحافظة

أعلنت شرطة ​محافظة نينوى​ شمالي ​العراق​ عن "إلقاء القبض على 13 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال حملة تفتيش في بعض قرى ونواحي المحافظة، فيما قتل مختار وأصيبت زوجته في هجوم غرب مدينة ​الموصل​"، مشيرةً إلى أن "فوج الرد السريع الثاني، التابع لقيادة شرطة المحافظة، وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني، وبناءً على معلومات إستخباراتية دقيقة، ألقى القبض على 13 عنصر من "داعش".

وأضافت أنه "تم القبض عليهم خلال ​مداهمة​ أهداف مهمة للتنظيم في مناطق وأحياء في الجانب الشرقي للموصل وقرى غرب المدينة وفي مناطق متفرقة من محافظة نينوى".