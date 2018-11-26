خارجية روسيا تستدعي سفير أوكرانيا وتطالب حماية بعثتها الدبلوماسية بكييف

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ عن "استدعاء السفير الأوكراني"، مطالبة حماية بعثتها الدبلوماسية في كييف. هذا وأعلن مركز العلاقات العامة في جهاز ​الأمن​ الفدرالي الروسي يوم أمس احتجاز سفن البحرية الأوكرانية "بيرديانسك" و"نيكوبول" و"ياني كابو"، التي خرقت الحدود مع ​روسيا​ الاتحادية، وتلقى ثلاثة جرحى من ​القوات​ المسلحة الأوكرانية المساعدة الطبية. ولا يوجد تهديد على حياتهم.

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