716 جريحا حصيلة الزلزال الذي وقع في إيران أمس

نقل التلفزيون الحكومي ال​إيران​ي عن أجهزة الطوارئ اعلانها أن "716 شخصا جرحوا إثر ال​زلزال​ العنيف الذي بلغ قوته 6,4 درجات في محافظة كرمنشاه ، دون ورود تقارير عن سقوط قتلى أو أضرار بالغة". وأعقب الزلزال الأساسي هزات ارتدادية بلغت قوة إحداها 5,2 درجات.

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