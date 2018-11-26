التجارة: 11% ارتفاعًا في صادرات مصر خلال أول 10 أشهر من العام الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مصراوي:

قالت وزارة التجارة والصناعة في بيان اليوم الاثنين، إن الصادرات المصرية حققت زيادة خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 11%، حيث بلغت 20 مليارا و642 مليون دولار مقابل 18 مليارا و551 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

جاء ذلك خلال أحدث تقرير تلقاه عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية لمصر، والذي أعدته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأضافت الوزارة أن مصر حققت زيادة في حجم التبادل التجاري "غير البترولي" خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 16.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

وبحسب البيان فإن حجم التبادل التجاري غير البترولي لمصر ارتفع خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية أكتوبر 2018 إلى 78 مليارا و407 ملايين دولار مقابل 67 مليارا و96 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق 11 مليارا و311 مليون دولار.

كما حققت الواردات نسبة زيادة قدرها 19%، حيث بلغت 57 مليارا و765 مليون دولار في أول 10 أشهر من 2018 مقابل 48 مليارا و545 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.

وأوضح التقرير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حققت خلال أول 10 أشهر من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 35%، حيث سجلت 5 مليارات و750 مليون دولار مقابل 4 مليارات و251 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.

كما حقق حجم التبادل التجاري مع الدول الأفريقية "دون الدول العربية منها" خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 21%، حيث سجلت 2 مليار و117 مليون دولار مقابل مليار و748 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحقق حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر والدول العربية زيادة ملموسة بنسبة 13% خلال أول 10 أشهر من 2018، حيث بلغ 11 مليارا و508 ملايين دولار مقابل 10 مليارات و183 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.

كما حققت حركة التجارة الخارجية بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة محل التقرير نسبة زيادة بلغت 8.6%، حيث سجلت 23 مليارا و534 مليون دولار مقابل 21 مليارا و658 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن 5 قطاعات تصديرية حققت نمواً كبيراً خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث ارتفعت صادرات قطاع الكتب والمصنفات بنسبة 39.9% لتبلغ 12 مليون دولار مقابل 9 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحقق قطاع الكيماويات والأسمدة نسبة زيادة بلغت 24.4%، ليسجل 4 مليارات و507 ملايين دولار مقابل 3 مليارات و622 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.

كما ارتفعت صادرات قطاع الصناعات الطبية بنسبة 14.9%، حيث بلغت نحو 434 مليون دولار مقابل 378 مليون دولار، وحقق قطاع الغزل والنسيج نسبة زيادة بلغت 10.6% حيث ارتفعت صادراته إلى 749 مليون دولار مقابل 677 مليون دولار.

وحققت صادرات قطاع الملابس الجاهزة نسبة زيادة بلغت 8.3%، حيث سجلت مليارا و307 ملايين دولار مقابل مليار و207 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف جابر أن أبرز القطاعات التي سجلت زيادة في حجم الواردات خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، تضمنت قطاع المفروشات بنسبة 63.6% حيث بلغت وارداته نحو 114 مليون دولار مقابل 69 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما سجلت واردات قطاع المنتجات الجلدية زيادة بنسبة 36.8%، حيث بلغت 175 مليون دولار مقابل 128 مليون دولار، وقطاع الملابس الجاهزة بنسبة 40.7%، حيث ارتفع وارداته إلى 490 مليون دولار مقابل 348 مليون دولار.

كما سجلت واردات قطاع الصناعات اليدوية زيادة بنسبة 36% ليبلغ 299 مليون دولار مقابل 219 مليون دولار، فضلاً عن قطاع مواد البناء والذي ارتفعت وارداته بنسبة 31.4% ليبلغ 9 مليارات و655 مليون دولار مقابل 7 مليارات و350 مليون دولار.

وذكر جابر أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري تمثلت في الإمارات بقيمة مليار و702 مليون دولار، وتركيا بقيمة مليار و631 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و299 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة مليار و328 مليون دولار، والسعودية بقيمة مليار و183 مليون دولار.

ومن ضمن أبرز الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية المملكة المتحدة بقيمة 860 مليون دولار، وإسبانيا بقيمة 784 مليون دولار، والجزائر بقيمة 730 مليون دولار، وفرنسا بقيمة 606 ملايين دولار.

وأشار جابر إلى أن أبرز الدول المصدرة للسوق المصري خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت الصين بقيمة 9 مليارات و404 ملايين دولار، والولايات المتحدة بقيمة 4 مليارات و451 مليون دولار، وروسيا بقيمة 3 مليارات و816 مليون دولار، وألمانيا بقيمة 3 مليارات و413 مليون دولار، والبرازيل بقيمة 2 مليار و487 مليون دولار.

كما تضمنت أبرز الدول المصدرة للسوق المصري تركيا بقيمة 2 مليار و269 مليون دولار، وأوكرانيا بقيمة مليار و960 مليون دولار، والهند بقيمة مليار و860 مليون دولار، والسعودية بقيمة مليار و674 مليون دولار.