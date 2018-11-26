ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي 50 قرشًا، في سوق العبور اليوم الاثنين، ليتراوح بين 23 و25.5 جنيه، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 5 جنيهات، ليتراوح بين 30 و125 جنيهًا.

تراجع سعر كيلو السمك البوري جنيه، ليتراوح بين 34 و40 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 4 جنيهات، ليتراوح بين 55 و61 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وانخفض سعر كيلو الجمبري 25 جنيهًا، ليتراوح بين 250 و320 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و160 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.