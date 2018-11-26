مقتل شاب بالرصاص في خصومة ثأرية ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

لقي شاب مصرعه أخذًا بالثأر بمركز ناصر شمال بني سويف، إثر تلقيه عدة طلقات نارية بأماكن متفرقة بالجسم.

كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من اللواء عادل حجازي، حكمدار المديرية يفيد بإطلاق مجهولين النار على شاب يدعى "أحمد. ز" 29 سنة، بمنطقة غرب مدينة ناصر وفروا هاربين.

انتقل العميد محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية، وتبين من التحريات أن سبب الحادث هو الثأر، حيث وقعت مشاجرة منذ 3 أشهر بين أفراد عائلتي أبوحبل والغرباوي المقيمين بمدينة ناصر، قام على إثرها أحد أفراد عائلة أبوحبل ويدعى "رجب. ذ. م" 31 سنة، بإطلاق نيران على "خالد. ب. ش" 42 سنة، من عائلة الغرباوي فأرداه قتيلا ما دفع أفراد عائلة الغرباوي لإطلاق النيران على المجني عليه.

ألقي القبض على المتهم وحرر محضر بالواقعة.