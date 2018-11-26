بتخفيض يصل لـ50%.. "مستقبل وطن" يفتتح منافذ لبيع السلع بالقطامية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مصراوي:

نظمت أمانة حزب "مستقبل وطن"، بالقاهرة الجديدة، منافذ غذائية لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، في منطقة بالقطامية بالتجمع؛ للتخفيف عن كاهل محدودي الدخل، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، في إطار المسؤولية المجتمعية لأمانة الحزب بالقاهرة الجديدة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالقاهرة الجديدة .

وقال المستشار محمد الأسيوطي، إن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغط عن كاهل المواطن البسيط، من أجل القضاء على ارتفاع الأسعار.

وأضاف في بيان، الاثنين، أن القوافل التي يجرى تنظيمها تواجه جشع بعض التجار أصحاب المحال، وتعرض السلع الغذائية سواء الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الأسماك والدواجن والسلع التموينية بأسعار أقل بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 50%.

وتابع: "الخطة المستقبلية التي تتبناها الأمانة لمحاربة الغلاء هي التوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة تطوف الشوارع الرئيسية ومناطق الكثافات السكانية العالية والشعبية".

في السياق نفسه، قالت هالة كيرة، أمينة المرأة بالحزب، إن المنافذ تعد طوق نجاة للمواطنين لشراء احتياجاتهم الغذائية بأسعار مناسبة رافعين شعار (لا لغلاء الأسعار)، بمشاركة جميع اللجان بالأمانة