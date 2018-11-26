السيطرة على حريق نشب في شقة بسبب تسرب غاز البوتاجاز بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الاثنين، على حريق شب في شقة بسبب تسريب غاز البوتاجاز، بدائرة مركز طما، شمالي المحافظة، دون خسائر بشرية.

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارا من مركز شرطة طما بنشوب حريق بشارع السوق ببندر طما دائرة المركز.

تبين أن حريقًا بشقة ملك تاجر ملابس نتيجة تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز.

جرت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية، وأرجع مالك الشقة سبب الحريق لتسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز، وأضاف باحتراق ثلاجة وبعض المنقولات المنزلية، ونفى الشبهة الجنائية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.