ارتفاع الطماطم والكوسة .. أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم والكوسة والفاصوليا والباذنجان البلدي والفلفل الرومي البلدي والخيار البلدي بين 78 قرشًا و1.5 جنيه، في سوق العبور اليوم الإثنين، مقارنة بمستواها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.75 و4.25 جنيه، والكوسة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، والفاصوليا بين 6 جنيهات و8.5 جنيه، والباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، والخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

وفي المقابل تراجعت أسعارالفلفل الحامي البلدي والبرتقال أبو سرة 50 قرشًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

كما ارتفعت أسعار الجوافة والرومان بين جنيه وجنيهين، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و4.25 جنيه، بزيادة 78 قرشًا.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين جنيهين و5 جنيهات.

الكوسة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

الفاصوليا بين 6 جنيهات و8.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5جنيه و3 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات 5.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين جنهين و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

الملوخية 3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

القلقاس بين 3 و4 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

يوسفي بين جنيهين و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الجوافة بين 3 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الرمان بين 4 و10 جنيهات، بزيادة جنيهين.