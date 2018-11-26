حصل عليه السيسي.. ما هو أعلى وسام بحريني مُنِح لمحمد بن سلمان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا أسامة:

منح العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى، وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة، لولي العهد السعودي تقديرًا لجهوده في دعم وتعزيز العلاقات السعودية البحرينية، خلال زيارة رسمية للأمير محمد بن سلمان إلى المنامة، الأحد، في إطار أولى جولاته الخارجية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وفي وقت سابق، غادر الأمير محمد بن سلمان دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد زيارة استمرت 3 أيام، استهلّ بها جولته التي تشمل عدة دول عربية، بينها مصر وتونس والجزائر، بناءً على توجيه من الملك سلمان، حسبما أعلن الديوان الملكي السعودي الخميس الماضي.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الوسام الذي يُعد "أرفع وسام بحريني"، حسبما ذكرت صحيفة "الوئام" السعودية:

- يحمل اسم "الشيخ عيسى آل خليفة"، وهو أمير دولة البحرين والذي تولى الحكم في يوليو من عام 1957 وتوفي عام 1999.

- ظهر وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وفق مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976، وأُجريت تعديلات عليه في عاميّ 2008 و2018.

- أقرّه مجلس الشورى ومجلس النواب البحريني وتم التصديق عليه.

- حصل عليه خادم الحرمين الشريفين السابق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

- يبقى الوسام وبراءته في حيازة الشخص الممنوحة له على سبيل التذكار دون أن يكون لأي من ورثته حق حملها.