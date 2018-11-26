اليوم.. بدء الدعاية لمرشحي الانتخابات التكميلية على 3 مقاعد برلمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

بدأت الدعاية الانتخابية، اليوم الإثنين، للمرشحين للانتخابات التكميلية لشغل 3 مقاعد توفى نوابها في طامية في محافظة الفيوم، وزفتي بمحافظة الغربية، والعريش بمحافظة شمال سيناء.

ووفق الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن الدائرة الرابعة ومقرها مركز طامية محافظة الفيوم، تضمنت 11 مرشحا بينهم 9 مستقلين واثنين عن الأحزاب السياسية، والدائرة الثامنة ومقرها مركز زفتي محافظة الغربية تضمنت 14 مرشحا بينهم 13 مستقل وواحد عن الأحزاب السياسية، والدائرة الأولى ومقرها مركز قسم أول العريش محافظة شمال سيناء تضمنت 13 مرشحا بينهم 10 مستقل و3 عن الأحزاب السياسية.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة، حسب الجدول الزمني للانتخابات التكميلية، القائمة النهائية للمرشحين اليوم.

وسمحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، للمرشحين بالتنازل عن الترشح خلال يوم الأربعاء فقط 28 نوفمبر، ومن ثم نشر التنازلات بصحيفتي الأخبار والجمهورية الإثنين 3 ديسمبر.

وكشفت رئيس الهيئة في وقت سابق، عن أن فترة الصمت الانتخابي لانتخابات الخارج تبدأ الخميس 13 ديسمبر، وتبدأ الانتخابات بالخارج يومي 14 و15 ديسمبر.

وتستأنف الدعاية الانتخابية لانتخابات الداخل يوم الأحد 16 ديسمبر المقبل عقب انتهاء التصويت بالخارج، على أن تبدأ فترة الصمت يوم الثلاثاء 18 ديسمبر الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وتعقد الانتخابات بالداخل يومي الأربعاء والخميس 19 و20 ديسمبر.