بدأت الشرطة التركية، الإثنين، تفتيش فيلا في قرية صامانلي السياحية، بولاية يلوا (شمال غرب) في إطار التحقيقات بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. واتخذت فرق الشرطة والدرك، تدابير أمنية واسعة النطاق في الفيلا المكونة من طابقين مع حديقة كبيرة. بدأت الفرق بإجراء عمليات البحث في الموقع، ولوحظ بدء البحث داخل الفيلا بمشاركة كلاب مدربة وطائرة بدون طيار. المصدر: يني شفق التركية

شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات التركية تُفتش فيلا في إطار قضية خاشقجي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة العنكبوت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي العنكبوت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .