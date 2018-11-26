مجلس الوزراء: لا زيادة أو رسوم على أسعار الأدوية

أمن مجلس الوزراء القومي، على الاتفاق الذي تم مع غرفة مستوردي الأدوية، والخاص بالاستمرار في التسعيرة القديمة لأسعار الدواء، وشدد على عدم وضع أي زيادة أو رسوم إضافية على الأدوية.

وأجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الذي ترأسه، معتز موسى، تقريراً حول الصناعات الدوائية في السودان الواقع ورؤى المستقبل الذي قدمه وزير الدولة بوزارة الصناعة والتجارة أبو البشر عبد الرحمن.

وقال الوزير: إن هناك (34) مصنعاً تعمل في مجال الصناعات الدوائية معظمها بالخرطوم وهي تعمل بطاقة تشغيلية تفوق (55%) وتنتج (11) منتجاً من المجموعات الصيدلانية المختلفة، وتوظف حوالي (4800) من القوى العاملة، وأن الصناعات تسهم بنسبة (40%) من نسبة الدواء في السودان.

وأوضح أبو البشر بحسب صحيفة المجهر ان مجلس الوزراء أمن على ضرورة توفير النقد الأجنبي لمثل هذه الصناعات، ووجه بانشاء محفظة ببنك السودان لتمويل مدخلات الإنتاج للصناعات الدوائية.

وأضاف: كما أمن على أهمية التصنيع التعاقدي موجهاً بتشكيل آلية مشتركة تضم وزارات الصحة والصناعة والمالية والجهات ذات الصلة لإحكام التنسيق بشأن الصناعات الدوائية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)