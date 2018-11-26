عروس تدخل إلى الصالة محمولة على (قُفة)..!

في مشهد كان مفاجأة للمعازيم داخل صالة أفراح بالخرطوم ، دخلت عروس برفقة زوجها محمولين على قفة تم تزيينها زينة كاملة وهما يحملان ورداً يلوحان به على الحضور الذين ألجمتهم المفاجأة..

وما هي إلا ثوان بحسب صحيفة السوداني حتى بدأت كاميرات الهواتف تعمل على التوثيق للحدث الذي انتبذه البعض، بينما أشار آخرون إلى أنها (تقليعة) جديدة تضاف إلى سابقاتها، وتم تداول الفيديو على نطاق واسع داخل المواقع الإلكترونية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)