(نجومية) إيلا تتجاوز نجومية الفنانين بولاية الجزيرة!

بخلاف ما هو معتاد، تجاوزت نجومية والي ولاية الجزيرة محمد طاهر إيلا، نجومية الفنانين والمشاهير بولاية الجزيرة، وذلك ما كان واضحاً جداً في شوارع وأسواق المدينة، والتي حرص أصحابها على وضع صورة إيلا على واجهات محالهم، حتى صوالين الحلاقة والتي اشتهرت بوضع صور الفنانين على واجهاتها تحولت إلى وضع صورة الوالي المحبوب جداً هناك.

من جانبهم بحسب صحيفة السوداني علق عدد من مواطني الولاية على ما يحدث بأنه طبيعي جداً في ظل العلاقة المميزة التي تربط بين الوالي والمواطنين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)