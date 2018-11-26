طفل داخل (قفص) يثير الدهشة بالحاج يوسف..!

أثار طفل لم يبلغ عمره عامين، الانتباه والحيرة محبوساً داخل ما يشبه القفص وهو يجهش بالبكاء الشديد بالقرب من منزل تحت التشييد بمنطقة الحاج يوسف.

وتعود التفاصيل بحسب صحيفة السوداني أن الأم تقوم كل صباح بوضع طفلها داخل مكان صغير مشيد بقطع القماش البالية والحصير أشبه بالقفص ليس به غير منفذ صغير يخرج من خلاله رأسه للتهوية ويجهش بالبكاء بحثاً عن أمه، فيما أكد عدد من سكان الحي أن والدة الطفل تخرج منذ الصباح الباكر وتضع طفلها داخل القفص مقيداً حتى عودتها في وقت متأخر لتطلق بعدها سراحه.

من جانبهم، شكا عدد كبير من سكان المنطقة من تصرف الأم غير الرحيم مع طفلها الصغير، وأنهم مشفقون عليه وفي حيرة من أمرها، إلا أنها على ما يبدو متعصبة لموقفها غير مهتمة لردة فعل جيرانها بالحي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)