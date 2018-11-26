تركيا تخطط لاستثمار أراضي زراعية (مستأجرة) بالسودان لـ(99) عاماً

قال وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكدميرلي، إنهم يخططون لفتح الأراضي الزراعية التي جرى استئجارها في السودان لمدة (99) عاماً أمام رجال الأعمال الأتراك اعتباراً من العام القادم 2019، وأوضح باكدميرلي أن المشاريع ستجري على مبدأ (رابح – رابح) لكلا البلدين.

وأكد الوزير، في مقابلة مع (الأناضول) بحسب صحيفة السوداني على أهمية افتتاح مكتب في الخرطوم للشركة الدولية التي جرى تأسيسها بالتعاون مع السودان من أجل بدء الاستثمار في قطاع الزراعة.

وقال باكدميرلي إن حصة تركيا في الشركة هي 80 بالمائة والسودان 20 بالمائة، وإنه جرى تأسيسها لإدارة الأراضي الزراعية التي جرى استئجارها في السودان لمدة 99 عاماً.

وأوضح أنهم افتتحوا على هامش الزيارة الأخيرة إلى السودان، مكتباً للشركة بهدف الاشراف على إجراءات مزرعة تجريبية سيتم افتتاحها على مساحة 12 ألفاً و500 هكتار.

وبين الوزير التركي أن بلاده ستبدأ بالتعاون مع السودان، في الأيام القادمة، بالاستثمارات الزراعية التي سيشارك فيها القطاع الخاص التركي أيضاً بدعم وتشجيع من السلطات الحكومية. ولفت إلى أن مدة التأجير للقطاع الخاص ستبدأ اعتباراً من 35 عاماً، على أن يتم التمديد 32 عاماً في المراحل التالية، وسيكون بإمكان الشركات خفض هذه الفترة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)