الإمارات تصدر عفواً رئاسياً عن البريطاني المتهم بالتجسس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 نوفنبر 2018 11:23 صباحاً - أصدرت الإمارات، الاثنين، عفواً رئاسياً عن البريطاني المدان بالتجسس ماثيو هيدجز بمناسبة اليوم الوطني للإمارات بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت “ممتنون للإمارات لحل القضية بسرعة”.

وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أدانت الأربعاء الماضي، ماثيو هيدجز، البريطاني الجنسية بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية، ما من شأنه الإضرار بالأمن العسكري والاقتصادي والسياسي لدولة الإمارات، حيث حكمت المحكمة على هيدجز بالسجن المؤبد.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن عائلة هيدجز قامت بتقديم التماس للعفو إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وذلك من خلال إرسال رسالة شخصية، هذا وسمح لهيدجز بالتواصل مع عائلته والقنصلية البريطانية طوال فترة احتجازه.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة عقب ذلك أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قد أصدر عفواً رئاسياً بأثر فوري ويشمل العفو الرئاسي المُعتاد لليوم الوطني اسم هيدجز ضمن قائمة المَعفى عنهم بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات وسوف يُسمَح له بمغادرة الدولة فور اكتمال الإجراءات الرسمية.

أدلة قانونية

واستندت القضية المرفوعة ضد هيدجز إلى أدلة قانونية من خلال فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به والمعلومات الاستخبارية التي توصلت إليها أجهزة الأمن والاستخبارات الإماراتية والأدلة التي قدمها هيدجز بنفسه، ومن بينها ما يوثق تسخير وتدريب عناصر لاستخدامها في التجسس والمعلومات السرية المُستهدفة.

وقد تحققت المحكمة من عمل المتهم في أجهزة استخبارات أجنبية عن طريق أجهزة الاستخبارات الإماراتية.

شريط مصور

وعرض مسؤولون في الإمارات شريطا مصورا للبريطاني المدان بالتجسس وقالوا إنه كابتن في المخابرات البريطانية إم آي 6.

واعترف هيدجز في الفيديو بأنه كان يتقارب مع مصادر بصفته طالب دكتوراه، وأنه كان يتقصى عن الأنظمة العسكرية التي تشتريها الإمارات.

المصدر: – العربية.نت