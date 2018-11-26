كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرة استطلاع أمريكية تدخل المجال الجوي للبحر الأسود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخلت طائرة استطلاع عسكرية أمريكية من طراز بوينغ "أرسي- 125 ف" المجال الجوي للبحر الأسود بعد إقلاعها من القاعدة الجوية في جزيرة كريت اليونانية.

وأفاد موقع عسكري أوكراني، اليوم الاثنين، أن طائرة استطلاع عسكرية أمريكية دخلت المجال الجوي للبحر الأسود قادمة من قاعدة كريت اليونانية، وذلك بعد حادثة كيرتش التي حصلت بين البحرية الأوكرانية والروسية.

وكتب الموقع: "دخلت طائرة استطلاع عسكرية أمريكية من نوع بوينغ المجال الجوي للبحر الأسود في تمام الساعة 8:50 بتوقيت موسكو، قادمة من القاعدة العسكرية الأمريكية الموجودة في جزيرة كريت اليونانية".

وتابع الموقع: "في المرحلة الأولى دخلت الطائرة المجال الجوي البلغاري ومنها متوجهة إلى المنطقة القريبة من شبه جزيرة القرم".

وكانت حركة الملاحة في مضيق كيرتش الذي يربط بين البحر الأسود وبحر آزوف قد توقفت، يوم أمس الأحد، لأسباب تتعلق بخرق من قبل القوات البحرية الأوكرانية للحدود الروسية وقد استؤنفت صباح يوم الاثنين.

وكانت الدائرة الصحفية لإدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي في شبه جزيرة القرم، قد أفادت في وقت سابق، بعبور غير قانوني لثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية، الحدود الدولية لروسيا ودخولها منطقة المياه المغلقة مؤقتا، في المياه الإقليمية الروسية، وعدم تجاوب هذه السفن مع المطالب القانونية للسفن والقوارب التابعة لقوات الأمن الفدرالية الروسية المرافقة لها، بالتوقف على الفور، ما دفع أسطول البحر الأسود الروسي لاحتجازها.