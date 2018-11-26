كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم الإحتجاجات.. "ماكرون" يعتزم الإبقاء علي الزيادات المخطط لها في الضرائب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يعتزم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تشكيل فريق عمل لتقييم الوضع الراهن، والنظر في الأثر الاجتماعي والاقتصادي لسياسات الطاقة.
كما أنه يعتزم الإبقاء على الزيادات المخطط لها في الضرائب على البنزين والديزل، وهي الخطط التي تسببت في خروج مظاهرات عنيفة في باريس.
كما صرح مصدر حكومي، لجريدة "جورنال دو ديماتش"، أن الفريق الذي سيتم إعلان تشكيلته، سيجري مشاورات مع النقابات والمزارعين، وغير ذلك من الأطراف التي شكَت من استثنائها من مشاورات صياغة سياسة الطاقة.
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