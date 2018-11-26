كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تحطم مروحية عسكرية تركية في اسطنبول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين 26 نوفمبر، إن مروحية عسكرية سقطت في مدينة إسطنبول التركية. وأشارت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية إلى أن المروحية العسكرية سقطت في منطقة "سنجق تيه" في إسطنبول. ونقلت الوكالة عن والي إسطنبول قوله إن حادث التحطم أسفر عن مقتل 4 عسكريين وإصابة آخر. وأشارت الأناضول إلى أنه وفقا للمعلومات الواردة، لم يتم تحديد أسباب سقوط المروحية العسكرية حتى الآن. كما أن فرق الإسعاف والأمن هرعت إلى المنطقة المأهولة بالسكان، التي شهدت سقوط المروحية العسكرية.

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تحطم مروحية عسكرية تركية في اسطنبول على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .