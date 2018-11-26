كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تصدر عفوا رئاسيا على البريطاني ماثيو هيدجز المتهم بالتجسس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت دولة الإمارات، اليوم الإثنين، عفوًا رئاسيًا على البريطاني ماثيو هيدجز المتهم بالتجسس.

وعرضت الإمارات تسجيل فيديو لاعتراف الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدغز في قضية التجسس.

وقال هيدغز، إنه عضو في المخابرات البريطانية، وأضاف أنه كان يتقصى عن الأنظمة العسكرية التي تشتريها الإمارات، وأكد أنه كان يتقارب مع مصادر بصفته طالب دكتوراه.