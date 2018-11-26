كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تعرض فيديو لاعتراف الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز في قضية التجسس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت الإمارات تسجيل فيديو لاعتراف الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدغز، في قضية التجسس. وقال هيدغز، إنه عضو في المخابرات البريطانية، وأضاف أنه كان يتقصى عن الأنظمة العسكرية التي تشتريها الإمارات، وأكد أنه كان يتقارب مع مصادر بصفته طالب دكتوراه.

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