كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوكرانيا: مجلس الأمن القومي يُعلن حالة التأهب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صوت مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، لصالح إعلان حالة التأهب في البلاد لمدة 60 يوماً، وذلك على خلفية أحداث بحر آزوف.

ووفق موقع قناة "روسيا اليوم" على الإنترنت اليوم الإثنين، أعرب الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو عن تأييده لقانون حالة التأهب، الذي ينتظر المصادقة عليه في البرلمان، ودعا النواب إلى جلسة مغلقة في وقت لاحق من اليوم الإثنين، لمناقشة فرض حالة التأهب.

وقال بوروشينكو، إن فرض حالة التأهب لا يعني بالضرورة أن كييف "ستقوم بعمليات هجومية"، وإنما "ستتخذ إجراءات محددة للدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها وتأمينهم".

وأكد أن القانون "لن يحد من حقوق وحريات المواطن، وأن تطبيقه لا يعني التعبئة الفورية، لكن سيكون هناك تدريب للخدمة العسكرية الإلزامية في المقام الأول".

ولفت إلى أن تنفيذ قانون التأهب، لن يؤثر على الوضع في دونباس، وقال: "هذا القانون، لا يعني تغيير الموقف على خط التماس في مناطق معينة من دونيتسك، ولوهانسك، ومناطق أخرى".

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها وضعت قواتها المسلحة في "حالة التأهب".

وكانت السلطات الروسية أعلنت أمس الأحد، أن 3 سفن حربية أوكرانية دخلت بصورة غير شرعية إلى مياهها الإقليمية قاصدة مضيق كيرتش، ونفذت مناورات خطرة ومستفزة قرب جسر القرم، ما دفع البحرية الروسية لإطلاق النار، واحتجاز السفن الأوكرانية.