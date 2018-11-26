كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طالبان تعلن مسئوليتها عن هجوم استهدف قافلة أمنية فى غرب أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت حركة طالبان الأفغانية مسئوليتها عن هجوم استهدف قافلة أمنية فى إقليم فراه الكائن غربى أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية عن المتحدث باسم حركة طالبان قارى يوسف أحمدى قوله إن الحركة استهدفت قافلة أمنية، ما أدى إلى مقتل 20 من أفراد الأمن وتدمير 4 سيارات تابعة للشرطة خلال الهجوم.

ومن جانبها، أفادت المستشفى الإقليمى بأنها استقبلت 22 جثة و5 مصابين آخرين من رجال الشرطة ومعظمهم فى حالة حرجة.