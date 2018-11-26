كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| بهذه الوسائل استطاعت شرطة لندن تقليل معدلات الجريمة كشفت شرطة العاصمة لندن عن التكتيكات المستخدمة لاستهداف المجرمين والدراجات البخارية، مما أدى إلى خفض الجريمة بنسبة 36% عن العام الماضي. التقرير التالي لموقع سي إن إن يسلط الضوء على هذه التكتيكات:

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