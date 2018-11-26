قتلت 87 شخصا و249 مفقودا.. كاليفورنيا تسيطر على الحرائق الأسوء في تاريخ الولاية

تمكن رجال الإطفاء من السيطرة بشكل كامل على الحرائق التي تسببت في أكبر عدد من القتلى وأعلى مستوى من الدمار في تاريخ كاليفورنيا، بعد أكثر من أسبوعين على اندلاعها.

وقالت هيئة إطفاء الحرائق في كاليفورنيا في تغريدة على تويتر، أمس الأحد، “تمت السيطرة على حريق كامب فاير بالكامل”.

وقتلت الحرائق التي اندلعت في الثامن من نونبر الجاري 87 شخصا، كما لا يزال 249 آخرين في عداد المفقودين.

وساعدت الأمطار الغزيرة التي هطلت في إخماد الحرائق المتبقية، إلا أنها جعلت من الصعب على طواقم الانقاذ البحث عن الجثث.

وتعد حرائق “كامب فاير” الثانية التي تشهدها كاليفورنيا في الأسابيع الأخيرة.

وأدى حريق سابق في منطقة ماليبو قرب لوس أنجليس إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

وحذر حاكم كاليفورنيا، جيري براون، من أن الولاية قد تشهد تزايد عدد الحرائق الكبرى بسبب الاحتباس الحراري.