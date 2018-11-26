الأهلي المصري لا يفكر في التعاقد مع البنزرتي والأخير يقترب من الوداد

أكد نادي الأهلي المصري، عدم رغبته في التعاقد مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي، المدرب السابق لفريق الوداد البيضاوي، والمنتخب التونسي لكرة القدم، وذلك بعد أن حدد لائحة قصيرة من المرشحين لتدريب الفريق، تضم خمسة أسماء أجنبية وغير عربية.

وحسب تقارير صحيفة مصرية، فإن النادي المصري لا يفكر أبدا في التعاقد مع “شيخ المدربين” فوزي البنزرتي، وأن الأرجنتيني رامون دياز، المدرب السابق للاتحاد السعودي، يعتبر هو الأقرب لخلافة المدرب الفرنسي كارتيرون، والذي غادر الفريق بعد خروجه من منافستي البطولة العربية للأندية وفشله في التتويج بلقب عصبة الأبطال الإفريقية.

وأكدت المصادر نفسها، أنه في حال لم تفلح إدارة النادي في إقناع رامون دياز، بعد أن فشلت في وقت سابق من إقناع الناخب الوطني هيرفي رونار، فإنها ستقوم بمفاوضة كل من سباستيان ديسابر وتوماس شاف ودانييل كارينيو وإدجاردو باوزا.

وفي الجهة المقابلة، يبدو أن المدرب التونسي، بات أقرب من اي وقت مضى من التعاقد مع فريق الوداد البيضاوي، وذلك بعد أن فك الفريق الأحمر ارتباطه بالمدرب الفرنسي ريني جيرار، إذ سبق للبنزرتي أن أكد في تصريحات صحيفة، بأن مشكل الوداد مع مدربه الفرنسي هو الذي حال دون عودته للفريق.