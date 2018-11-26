الإمارات تعفو عن أكاديمي بريطاني أدين بالتجسس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت الإمارات، اليوم الإثنين، عفوا عن الأكاديمي البريطاني، ماثيو هيدجز، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بالتجسس، وقالت إنها ستطلق سراحه في أعقاب بث مقطع فيديو يظهر فيه وهو يقول إنه "كابتن في جهاز المخابرات البريطاني "أم.آي 6".

ووفقا للبيان الذين نشرته وكالة أنباء الإمارات أصدر رئيس الإمارات العفو بأثر فوري بمناسبة اليوم الوطني للبلاد. وقالت إن رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان أصدر عفوا عن هيدجز أمس الأحد ومئات آخرين. وذكرت أنها ستسمح لهيدجز بمغادرة البلاد بمجرد اكتمال إجراءات إطلاق سراحه.

وبثت السلطات الإماراتية فيديو ماثيو هيدجز، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي نظم على عجل في أبو ظبي، وذلك عقب قرار العفو عنه.

أصدرت السلطات الإماراتية، الأسبوع الماضي، حكما بالسجن المؤبد بحق الأكاديمي البريطاني، هيدجز، التي تعتقله منذ أيار/ مايو الماضي، بتهمة "التجسس"، في ظل تقييدات كبيرة على حرية التعبير والعمل الأكاديمي في الدولة الخليجية، وخصوصا في أُطر التعليم العالي، للمواطنين والأجانب على حد سواء.

وكانت الأجهزة الأمنية الإماراتية اعتقلت هيدجز، وهو طالب دكتوراه في دراسات الشرق الأوسط في جامعة درهام و يبلغ من العمر 31 عاما ، في مطار دبي في الخامس من مايو / أيار.

ودعت الحكومة البريطانية، الإمارات إلى العدول عن قرارها بحبس هيدجز بزعم "تخابره" لصالح بريطانيا، ووصفت العقوبة بـ"الصادمة".