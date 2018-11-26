الاحتلال يهدم منزلا قرب جنين ويعتقل 15 فلسطينيا بالضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا في التجمع مريحة بالقرب من جنين، فيما اعتقل جنود الاحتلال 15 فلسطينيا خلال حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة التي شهدت مواجهات بين شبان وجنود الاحتلال.

في شمال الضفة الغربية، هدمت سلطات الاحتلال منزلا مكونا من طابق واحد في تجمع مريحة قرب جنين، وقال رئيس بلدية يعبد سامر أبو بكر، "اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تجمع مريحة وهدمت منزلا يعود للمواطن بهاء أمين حمدوني بحجة أنه يقع في المنطقة المصنفة (ج)".

وقال أبو بكر لـ"وفا": إن "تجمع مريحة يتعرض لعدوان مستمر من قبل الاحتلال الذي يهدف إلى اقتلاع الأهالي من خلال عمليات الهدم والاستيلاء على الأراضي والبيوت المتنقلة في هذا التجمع الذي يقع بمحاذاة المستوطنات ومعسكر دوتان".

وأعاقت قوات الاحتلال أثناء عملية الهدم، أعاقت مرور وحركة المواطنين على حاجز دوتان القريب من عملية الهدم، والذي يربط محافظتي جنين وطولكرم.

وفي سياق التضييق على الفلسطينيين والمداهمات الليلية التي تقوم بها قوات الاحتلال، اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين بينهم طفلان من محافظة الخليل.

وداهمت قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا، واعتقلت كلا من: زيد ماهر زين، وآدم عادل حوشية، وآدم طه دعاجنة، والفتى زيد توفيق الجندي. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ، واعتقلت الشاب محمود وراسنة، ومن بلدة صوريف اعتقلت الشاب أحمد الهور، وعلى حاجز الجبعة اعتقل الجنود حسين عبد الكريم أبو خوصة.

أما في مدينة الخليل، اعتقلت تلك القوات الفتى عبد الرحمن فرج أبو داود، بزعم رشق الجنود المتمركزين على حاجز أبو الريش المقام غرب الحرم الإبراهيمي بالحجارة، واقتادته إلى مركز تحقيق "جعبرة".

في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين بينهم فتاة وصحافي، ووفقا لشهود عيان، اعتقل الجنود الفتاة آيات إبراهيم من بلدة بيت لقيا، والصحافي أحمد الخطيب، وإدريس السوادني من بيتونيا، والشاب خالد شفيق أبو قرع من المزرعة الغربية، وأحمد إحسان خصيب من عارورة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها. كما داهمت قوات الاحتلال قرية بدرس واقتحمت عدة منازل لعائلة مرار دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى محمد حسين ديرية من بلدة بيت فجار، والشاب عباده محمد قنيص من مخيم عايدة، بعد دهم منزلي والديهما، وتفتيشهما.

في قرية دير أبو مشعل أغلقت قوات الاحتلال كافة مداخل البلدة ومنعت المركبات من الدخول أو الخروج من البلدة، الأمر الذي عطل وصول الموظفين إلى عملهم، والطلبة إلى جامعاتهم. واندلعت مواجهات في البلدة بين جنود الاحتلال وعدد من الشبان الليلة الماضية، أطلق الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز والرصاص المغلف بالمطاط.