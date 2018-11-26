تحطم مروحية عسكرية فوق حي سكني في اسطنبول

الخليج 365/ بغدادأفادت وسائل اعلام تركية، الاثنين، بمقتل عدد من الجنود الاتراك في حادث تحطم مروحية عسكرية فوق حي سكني بمدينة اسطنبول.

وقال موقع TRT التركي، إن "مروحية عسكرية سقطت، صباح اليوم، وسط حي سكني بمنطقة سنجاق تبه في القسم الآسيوي من ولاية إسطنبول"، موضحة أن "الحادث أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة جندي آخر".

ووفقاً للمعلومات الواردة، قال الموقع التركي، إن "أسباب سقوط المروحية العسكرية لم يتم تحديدها بعد"، لافتا الى أن "أطقم الإسعاف والإطفاء هرعت للمكان".

