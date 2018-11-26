الإمارات تصدر عفوا رئاسيا عن الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز

الخليج 365/ بغدادأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، الاثنين، عن صدور عفو رئاسي عن الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، الذي ادين سابقا بتهمة "التجسس".

وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، إن "محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية اصدرت يوم يوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018 قرارها بإدانة ماثيو هيدجز، البريطاني الجنسية بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية، ما من شأنه الإضرار بالأمن العسكري والاقتصادي والسياسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حكمت المحكمة عليه بالسجن المؤبد".



وأضاف وزارة الخارجية أن "عائلة السيد هيدجز قامت بتقديم التماس للعفو إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وذلك من خلال إرسال رسالة شخصية، وقد قام موظفو القنصلية البريطانية بنقل الرسالة عبر القنوات الرسمية".

وتابعت أن "وزارة شؤون الرئاسة اعلنت عقب ذلك أن رئيس الدولة أصدر عفواً رئاسياً بأثر فوري ويشمل العفو الرئاسي المُعتاد لليوم الوطني اسم السيد هيدجز ضمن قائمة المَعفى عنهم بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات وسوف يُسمَح له بمغادرة الدولة فور اكتمال الإجراءات الرسمية".