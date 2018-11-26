زلزال إيران.. ارتفاع عدد المصابين لأكثر من 600 شخص

الخليج 365/ بغدادأفاد التلفزيون الإيراني، الاثنين، بأن زلزالا بقوة 6.3 درجة وقع على الحدود الغربية لإيران مع العراق مما أدى لإصابة أكثر من 600 شخص معظمهم إصابتهم بسيطة ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى.

وشعر سكان في سبعة أقاليم على الأقل بالزلزال الذي وقع أمس الأحد، لكن الشعور به كان أقوى في إقليم كرمانشاه، حيث قُتل أكثر من 600 العام الماضي وأصيب الآلاف في أقوى زلزال تشهده إيران في 10 سنوات.



ونقل التلفزيون عن مسؤولين قولهم "عدد المصابين وصل 646... معظمهم لم يدخل المستشفى لأن إصاباتهم بسيطة".

وقال رئيس جمعية الهلال الاحمر الإيرانية محمود محمدي نسب للتلفزيون إنه لم يسقط قتلى.

