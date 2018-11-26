زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب مضيق تايوان



ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، مضيق تايوان. الخليج 365/ بغدادضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، مضيق تايوان. وقال مركز رصد الزلازل الصيني، في بيان، الاثنين، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر . وأشار البيان أن سكان المدن الساحلية بجنوب شرقي الصين شعروا بالهزة الأرضية. ولم يدل المركز بمعلومات عن سقوط ضحايا بشرية أوخسائر مادية جراء الزلزال.





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