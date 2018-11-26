انت الان تتابع هازارد يلمح للرحيل ويستبعد سان جيرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:خالد الفوي ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠٦ ص

استبعد النجم البلجيكي إيدين هازارد فكرة انتقاله إلى باريس سان جيرمان، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن وضع تعاقده الحالي مع باريس سان جيرمان قد يسفر عن رحيله عن صفوف الفريق اللندني الصيف المقبل، خاصة أن عقده مع البلوز ينتهي في صيف 2020 وبالتالي هناك احتمالية لرحيله بالمجان في شهر يناير من عام 2020 في حال لم يجدد تعاقده أو يوافق تشيلسي على رحيله الصيف المقبل، وسط رغبة من الأندية الأوروبية الكبرى في الظفر بخدمات اللاعب البلجيكي الذي انضم إلى تشيلسي في عام 2012 قادًما من ليل.

وقال هازارد في تصريحات لـ"Canal Plus": "كان هناك تواصل من باريس سان جيرمان معي في السابق، إلا أنني لم أفكر كثيرًا في الأمر". وتابع اللاعب البلجيكي: "إذا كان يتوجب علي العودة إلى فرنسا مرة أخرى في يوم من الأيام، فسأعود إلى ليل، أما الآن فلا توجد أي فرصة للعب في الدوري الفرنسي مرة أخرى". وفي الوقت الذي