انت الان تتابع النيابة تجدد حبس 12 متهما بـ«لواء الثورة» 15 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامى البندارى ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠٣ ص

واجهت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، 12 متهما بالإنضمام لما يعرف بـ «لواء الثورة»، بالتحريات التكميلية لقطاع الأمن الوطني، وقررت تجديد حبسهم 15 يوماً آخرين على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالإنضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتحريض على ارتكاب أحداث عنف وفوضى، والتدبير لمهاجمة رجال الشرطة والجيش. تبنت الحركة اغتيال العقيد عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرعات، واعترف أعضاء الحركة بعد القبض على عدد كبير منهم بالعمل لحساب جماعة الإخوان وتلقى تكليفاتهم من قادة الجماعة الهاربين فى الخارج.

شملت التحريات التكميلية التي أجراها قطاع الأمن الوطني معلومات عن نشاط المتهمين وتخطيطهم لشن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، وتولى وقيادة جماعة من شأنها الإضرار بالأمن العام والسلم الإجتماعي بالبلاد. وجهت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم تتعلق بالتخيطط للهجوم على عدد من أكمنة الشرطة، وشل حركة الطريق