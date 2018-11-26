الزمالك يسعى لاستمرار نغمة الانتصارات أمام الجونة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يسعى نادي الزمالك لتحقيق الفوز السادس على التوالي في الدوري الممتاز، عبر بوابة الجونة، فيما يأمل الأخير في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة منذ سبع جولات

يحتضن استاد بترو سبورت، بمدينة التجمع الخامس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، اليوم الإثنين، لقاء نادي الزمالك أمام نظيره الجونة، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، في مواجهة سهلة للزمالك، حيث حقق أبناء القلعة البيضاء 5 انتصارات متتالية في الدوري، آخرها فوز مثير على حساب الداخلية بنتيجة 2-1 في الدقيقة 89 بفضل نجمه محمود كهربا، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة، بينما شهد آخر ظهور للجونة خسارة بنتيجة (4-2) أمام المقاولون العرب والتي أقيمت على استاد الجبل الأخضر.

ويتربع نادي الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، على صدراة جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، جمعها من 12 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 2 وخسر في 1، وسجل الفريق 26 هدفًا فيما استقبلت شباكه 10 أهداف، كما أن الفريق له ثلاث مواجهات مؤجلة. فيما يحتل نادي الجونة بقيادة مديره الفني هشام زكريا، المركز

ويتربع نادي الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، على صدراة جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، جمعها من 12 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 2 وخسر في 1، وسجل الفريق 26 هدفًا فيما استقبلت شباكه 10 أهداف، كما أن الفريق له ثلاث مواجهات مؤجلة. فيما يحتل نادي الجونة بقيادة مديره الفني هشام زكريا، المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، جمعها من 14 مباراة، فاز 3 وتعادل في 7 وخسر في 4، وسجل الفريق 15 هدفًا فيما استقبلت شباكه 20 هدفًا، وله مباراة مؤجلة. والتقى الزمالك مع الجونة فى 8 مباريات من بينها مباراة فى كأس مصر، و7 مباريات فى الدورى الممتاز، حقق الأبيض الفوز فى 4 مباريات من بينها انتصار فى الكأس، فيما تعادل فى 3 مباريات وحقق فريق الجونة الفوز فى مباراة واحدة، وسجل الزمالك 11 هدفًا مقابل 7 أهداف أحرزها الجونة فى شباك الأبيض الذى خرج بشباكه نظيفة "كلين شيت" فى 3 مواجهات فيما لم يتمكن الجونة من الخروج بشباك نظيفة أمام أبناء ميت عقبة. ولم يفز الزمالك على الجونة منذ 4 سنوات و21 يومًا أى منذ 1439 يومًا، ويرجع ذلك لتاريخ 18 ديسمبر 2014، عندما فاز الأبيض بهدفين دون رد فى الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2014 – 2015، أحرز هدفى الزمالك وقتها باسم مرسى وأحمد عيد عبد الملك من ركلة جزاء. وضم كريستيان جروس 20 لاعبًا إلى قائمة الفريق للمباراة، وشهدت القائمة عودة الثلاثي الدولي حمدي النقاز وفرجاني ساسي وكابونجو كاسونجو، بينما تم استبعاد كل من حازم إمام وأحمد فتوح وحميد أحداد وأيمن حفني، وضمت القائمة كلًا من: حراسة المرمى: عماد السيد - محمود جنش. خط الدفاع: كماتشو - محمد عبد السلام - محمود علاء - حمدي النقاز - بهاء مجدي. خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمد حسن - عبد الله جمعة - إبراهيم حسن - محمد إبراهيم - محمد عنتر - كهربا - مصطفى فتحي. خط الهجوم: كاسونجو - عمر السعيد - أوباما. من جانبه يدخل الجونة المباراة على أمل تحقيق نتيجة إيجابية تعدل من وضع الفريق فى جدول ترتيب الدورى وتنهى سلسلة الإخفاقات التى لحقت بالفريق فى آخر 7 مباريات، حيث يعود آخر انتصار حققه الجونة على حساب بتروجت فى الجولة الثامنة من الدورى الممتاز، بهدفين مقابل هدف، ليتعادل بعدها فى 4 مباريات ويهزم فى 3 لقاءات. وحرصت إدارة الجونة على الاجتماع مع هشام زكريا واللاعبين؛ لحثهم على العودة مرة أخرى للانتصارات وتحسين النتائج للخروج من الكبوة التى يعانى منها الفريق، خصوصًا أن الجونة سيغيب عن صفوفه أمام الزمالك الثنائي أحمد عيد عبد الملك ومحمود الشبراوي للإصابة، فيما يفتقد الفريق جهود الثنائي جاتوش بانوم وإسلام رشدي للحصول على الإنذار الثالث. وأعلن هشام زكريا، قائمة تضم 19 لاعبا لخوض المباراة، وضمت القائمة: "عمر رضوان، محمد عبد الجواد وهيثم محمد لحراسة المرمى، أما في الدفاع، لؤي وائل، أحمد سعيد أوكا، عمرو سعداوي، الكاميروني جوناثان أنجويم، أحمد علي، خالد صبحي وكريم سالم، وبالوسط أحمد أباظة، أحمد مجدي، أحمد الشناوي، مصطفى جابر، محمد نادي حسام زين، وبالهجوم النيجيري شيكاتارا، محمد ناجي جدو، فادي فريد".



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