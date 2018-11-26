صباح ورشدي أباظة.. عاشقة وغلبانة والنبي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - رغم طلاق صباح ورشدي أباظة سريعا، جمع بينهما فيلمهما الرائع "كانت أيام" والذي أنتجه الدنجوان، وغنّت له فيه الشحرورة "عاشقة وغلبانة"، وشمل الفيلم 26 قُبلة بينهما.

تحرير:عبد الفتاح العجمي ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠٠ ص

كانت الفنانة اللبنانية صباح متعددة الزيجات، حتى إنها أقدّمت على ذلك نحو 9 مرات، بدايةً من زوجها الأول نجيب شماس والد ابنها الدكتور صباح شماس، مرورًا بعازف الكمان أنور المنسي والد ابنتها هويدا، النائب ورجل الأعمال جو حمود، الفنان وسيم طبارة، فادي لبنان، إلا أن الفنان رشدي أباظة (مولود في 3 أغسطس 1926) يبقى أشهر أزواجها رغم أن تلك الزيجة لم تستمر سوى ساعات، ورغم أن الدنجوان هو الآخر كان متعدد العلاقات النسائية والزيجات، ومن أبرزها زواجه بمعشوقته الراقصة سامية جمال والذي استمر قرابة 18 عامًا.

بداية قصة حب الصبوحة (10 نوفمبر 1927 - 26 نوفمبر 2014) ورشدي أباظة بدأت ملتهبة وتحت تهديد السلاح في عام 1966، حسب حوار سابق لصباح، وقالت: "حينها أجبر رشدي أباظة تحت تهديد السلاح، الملحن بليغ حمدي أن يتنازل كتابة لي عن أغنية (عاشقة وغلبانة)، من كلمات محمد حمزة التي كان قد لحنها لمطربة أخرى،

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