«خلو بالكم من عيالكم».. إدمان الإنترنت يدمر الأطفال

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - طالب الثانوي قتل معلمته بالإسكندرية استجابة للعبة.. ومراهقون قطعوا شرايين أياديهم بسبب صفحة على الفيسبوك.. وزارة الداخلية تهيب بالأسر القيام بواجبها تجاه الأبناء

"مدمن ألعاب إلكترونية بشراهة وتأثر بكثير منها"، كانت تلك كلمات والد طالب الثانوية العامة "سيف.س"، 16 سنة، وهو يسلمه بنفسه إلى قسم الشرطة، عقب قيام نجله بقتل مدرسته تأثرًا بألعاب إلكترونية تبين أعمال عنف وقتل وتحرض عليها، لتضاف تلك الواقعة إلى جرائم أخرى ارتكبها مراهقون فى حق أنفسهم بمحافظة الإسكندرية تأثرًا بصفحة على الفيسبوك بعنوان "كاتنج"، علاوة على وقائع انتحار أخرى داخل بيوت مصرية تأثرًا بلعبة الحوت الأزرق، وهو ما يستدعى التوعية والتنبيه دون كلل فى ذلك الشأن، خاصة مع انتشار الأجهزة الإلكترونية بين أيدي الصغار قبل الكبار.

تحذر الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع من تأثير الواقع الإلكتروني على النشء، وتقول: "كذا مرة بنقول ونأكد لازم يكون الأولاد واعيين ومدركين وتحت رقابة خلال تعاملهم مع التكنولوجيا، وإلا سحبها منهم فورًا مهما كان رد الفعل من عصبية أو ضيق أو غضب، فموجات غضب خلال التربية أهون بكثير من الوقوع فى شرك

تحذر الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع من تأثير الواقع الإلكتروني على النشء، وتقول: "كذا مرة بنقول ونأكد لازم يكون الأولاد واعيين ومدركين وتحت رقابة خلال تعاملهم مع التكنولوجيا، وإلا سحبها منهم فورًا مهما كان رد الفعل من عصبية أو ضيق أو غضب، فموجات غضب خلال التربية أهون بكثير من الوقوع فى شرك الدموية اللاحقة تأثرًا بألعاب العنف على الإنترنت".

وتابعت: "بداية ممنوع نهائيًا منح الهواتف المحمولة للأطفال الصغار حتى سن العاشرة، ومع تقدم قدرات ومهارات الأطفال يتم توعيتهم، والسماح لهم باستخدام تطبيقات محددة تحت إشراف، ويجب عدم تمكين الطفل من التكنولوجيا إلا لو كان فاهمًا تمامًا لاستخداماتها، وقادرا على تجنب المحاذير، وإذا تيقنا من ذلك يجب الاستمرار فى التنبيه والإبقاء على المتابعة المتواصلة للأبناء مهما تقدم عمرهم حتى يصيروا شبابا".

وتتساءل "خضر": ليه نترك طفل أو صبي وشاب يتعلق تعلقا مرضيا بالتكنولوجيا لدرجة وصف الأب لابنه بأنه "مستخدم شره للألعاب الإلكترونية"؟ وطالبت فى الحالات الزائدة على الحد بدءًا من تغير السلوك تأثرًا بالمحتويات التى يتعامل معها الأبناء، وصولًا إلى العزلة والتوحد مع الإلكترونيات والإدمان، باللجوء إلى الطب النفسي، واستشارة خبير مختص، قائلة: "الحكاية مش هزار ولا رفاهية.. دي كوارث بقينا نشوفها بعنينا داخل البيوت".

واختتمت خبيرة علم الاجتماع حديثها بالتأكيد على التربية السليمة، وقالت: "التربية ليست طعاما وشرابا وملابس ومصروفات، ويجب على الأسر تخصيص وقت للحديث والمناقشة مع الأبناء بعيدًا عن الشاشات سواء التليفزيون أو التليفون والكمبيوتر. إدي ابنك وقت توعيه وتعلمه وتفقهه فى شئون الحياة.. ماتستناش توصل لمرحلة «أعمل إيه مابيسمعش كلامي»، عوده من الأول على لغة الحوار والتفاهم والاستجابة لما هو صحيح، دون الفرح بتركه مع شيء يشغله ويلهيه يمكن أن يسيطر عليه مستقبلًا".

ونصحت "خضر" باللجوء إلى الأنشطة والرياضة لاستغلال طاقة الأطفال والشباب، لأنها تنشط الجسم وتشغل العقل والبدن بما هو مفيد جسديًا ونفسيًا، وتقتل الكسل واللجوء إلى الواقع الافتراضي.

طالب الثانوي قتل معلمتهطعن «سيف.س»، 16 سنة، طالب بالثانوية العامة، معلمته «هانم. أ»، 59 سنة، حتى الموت، في منزلها بمنطقة ميامي بالإسكندرية، وقام والد الطالب بتسليمه إلى قسم المنتزه أول، قائلًا إن نجله مدمن للألعاب الإلكترونية بشراهة وتأثر بكثير منها.

وقالت التحريات إنه مساء يوم الجمعة الماضية توجه الطلاب إلى منزل معلمته (هانم. أ) مدرسة مادة الكيمياء بالمرحلة الثانوية في منطقة ميامى قسم المنتزه أول، لتلقي درس خصوصي وبعد وقت قصير من بدء الدرس طلب من المعلمة كوب ماء، وما إن قامت لإحضار الكوب واستدارت حتى أخرج من طيات ملابسه سكيناً كان قد أخفاها تحت الحزام وانهال بالطعنات عليها حتى فارقت الحياة وفر هارباً.

وزارة الداخلية تناشد المواطنينوتسببت تلك الحادثة فى نشر وزارة الداخلية مناشدة للمواطنين، جاء نصها: "تهيب وزارة الداخلية بالأسر وأولياء الأمور بضرورة متابعة أبنائهم خلال استخدامهم لشبكة الإنترنت حرصاً عليهم مما قد تحتويه تلك الألعاب أو ما تتضمنه بعض المواقع من الحض على الإرهاب، والتأثير السلبى على سلوك النشء لدفعهم إلى ارتكاب الجرائم أو الانتحار، وإذ تضطلع الوزارة بمتابعة تلك المواقع والقائمين عليها، فإنها تحذر من خطورة عدم التفات الأسر لمسئولياتها تجاه أبنائها".صفحة كاتنجفى نهاية شهر أكتوبر الماضي، رصدت الأجهزة الأمنية قيام بعض طالبات إحدى المدارس فى سن المراهقة بمحافظة الإسكندرية وبعض مرتادى أحد مراكز الشباب بذات المحافظة بإحداث جروح بأياديهن باستخدام (شفرات موسى)، فى إطار تقليد لبعض مقاطع الفيديو والصور على موقع (يوتيوب) بشبكة الإنترنت الدولية والتى تصور حالات انتحار لأشخاص من خلال (قطع الشرايين، الوخز بالسكين) والتى تم اجتزاؤها من بعض أفلام الرعب الأجنبية وتفاعلهن مع إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) بمسمى (كاتينج) "استحدثها أحد الطلاب بمحافظة البحيرة".الصفحة تورطت ببث عدد من الصور لأذرع بعض الأشخاص يقومون بإحداث إصابات بأياديهم وشفاههم بشفرات حادة، وذلك لاعتقادهم بتفريغ ذلك للضغوط لمرورهم بأزمات نفسية وخلافات أسرية.وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص القائم على الصفحة، المحرض على ارتكاب تلك الأفعال ويدعى "عز.ع.ع"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.324 قضية في شهرقبل ساعات أعلن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ضبط 324 قضية تحريض على العنف والابتزاز المادى والنصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضى فقط.وشرحت المصادر بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القضايا المضبوطة خلال شهر تمثلت فى 324 قضية متنوعة فى مجال متابعة أنشطة الفكر المتطرف والأفكار الإثارية والمحرضة عبر شبكة الإنترنت، وتمكنت الأجهزة الأمنية عقب الاستعانة بالتقنيات الحديثة من السيطرة على 15 حسابا لقيام القائمين عليها بنشر مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية.وفى مجال مكافحة الجرائم الجنائية تم ضبط 309 قضايا بإجمالى 316 متهما لقيامهم بارتكاب عدد من وقائع الابتزاز المادى والنصب على المواطنين بمختلف المحافظات عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع والعرض على النيابات المختصة لتولى التحقيق.