صحف السعودية: هادي إلى الرياض للقاء المبعوث الأممي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الصحف كشفت عن طلب الحوثيين من المبعوث الأممي مارتن جريفيث، خروج جرحى من خبراء إيران وحزب الله اللبناني للعلاج في الخارج، كأحد شروطها لحضور مشاورات السويد المقبلة.

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، على العديد من القضايا والموضوعات، وتصدرت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى البحرين في إطار جولته الخارجية، عناوين تلك الصحف. وفي افتتاحيتها طالعتنا صحيفة "الشرق الأوسط" على الزيارة تحت عنوان "تشديد سعودي ـ بحريني على تعزيز العلاقات"، وأشارت إلى وصول الأمير محمد بن سلمان أمس إلى البحرين، المحطة الثانية في جولته العربية، حيث كان في مقدمة مستقبليه بمطار قاعدة الصخير الجوية العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ورئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان وولي العهد الأمير سلمان بن حمد.

وأوضحت صحيفة "الجزيرة" أن جلسة المباحثات بين الأمير محمد بن سلمان والملك حمد بن عيسى، تناولت مجالات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. وكرَم العاهل البحريني، ضيفه ولي العهد السعودي، ووشحه بوسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة،

وأوضحت صحيفة "الجزيرة" أن جلسة المباحثات بين الأمير محمد بن سلمان والملك حمد بن عيسى، تناولت مجالات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. وكرَم العاهل البحريني، ضيفه ولي العهد السعودي، ووشحه بوسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة، تقديرًا لجهوده في دعم وتعزيز العلاقات السعودية - البحرينية.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن القاهرة، تستعد لاستقبال ولي العهد، ضمن جولته الخارجية التي تشمل عددا من الدول العربية، قبل توجهه إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين، إذ يعقد اجتماعا قمة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وتحت عنوان "هادي إلى الرياض للقاء جريفيث"، أفادت "الشرق الأوسط" بأن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، غادر أمس الأحد، الولايات المتحدة، حيث كان يخضع لفحوصات طبية في ولاية أوهايو، باتجاه الرياض. وقالت مصادر لـ"الشرق الأوسط"، إن الرئيس هادي سيجتمع في الرياض مع المبعوث الأممي مارتن جريفيث، لتحديد موعد المشاورات اليمنية المرتقب عقدها في السويد الشهر المقبل، والاطلاع على ما توصل إليه المبعوث الأممي مع الحوثيين خلال رحلته الأسبوع الماضي.

ومن المنتظر أن يتطرق اللقاء المرتقب عقده اليوم أو غدًا بين الشرعية اليمنية وجريفيث، في العاصمة السعودية، إلى قضايا تتعلق ببناء الثقة، أبرزها ملف الأسرى.



وحول المباحثات اليمنية المقبلة، نقلت "الوطن" عن مصدر مطلع أن ميليشيات الحوثي الانقلابية طالبت المبعوث الأممي مارتن جريفيث، بخروج جرحى من خبراء إيران وحزب الله اللبناني للعلاج في الخارج، كأحد شروطها لحضور مشاورات السويد المقبلة، مشيرا إلى أن طلب الميليشيات جاء بعد فشلها في علاج أولئك الجرحى بمستشفياتها السرية بصنعاء. فيما أشارت صحيفة "الحياة" إلى استكمال الجيش اليمني، تحرير مديرية الظاهر جنوبي غرب محافظة صعدة. وقال مصدر عسكري يمني: إن "قوات الجيش استكملت تحرير سوق ومدينة الملاحيظ ومثلث مران ومبنى المجمع الحكومي وإدارة الأمن في إطار عملية عسكرية واسعة وتواصل التقدم نحو مديرية حيدان وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف الميليشيات". وحول اتفاق "بريكست" ذكرت "الشرق الأوسط"، أنه بعد مصادقة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، أمس، على اتفاق الانفصال الذي يُفترض أن ينهي شهورا من المفاوضات، باتت قضية "بريكست" بيد النواب البريطانيين الآن.

وقبل أن تدخل "معاهدة الانسحاب" المكونة من 585 صفحة حيز التنفيذ، يتعين تمريرها إلى البرلمان الأوروبي وأيضًا إلى البرلمان البريطاني، وهو المحطة غير المضمونة للمصادقة على الاتفاق. وأفادت "الحياة" بأن مصادقة قادت دول الاتحاد الأوروبي في بروكسيل أمس، على اتفاق لخروج المملكة المتحدة من التكتل (بريكسيت)، وعلى إعلان يحدّد علاقات الجانبين بعد "الطلاق"، أطلقت مسيرة طويلة وشائكة، يفترض أن تنهي علاقة باردة بدأت قبل 45 سنة. وحرصت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر على تأكيد أن الاتفاق "هو الوحيد الممكن"، وشدد رئيسا وزراء جمهورية إرلندا وهولندا على أنه "لن تكون هناك خطة بديلة".

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