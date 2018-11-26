انت الان تتابع ندب لجنة طبية لفحص شحنة جراحات «تدبيس المعدة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامى البندارى ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٣٧ ص
أمرت نيابة النزهة، بالاستعلام عن الجهة المصدرة والمصنعة لكمية من المستلزمات الطبية الخاصة بجراحات تدبيس المعدة، والتي أحبطت سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولي، تهريبها، مسا أمس الأحد، في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران الاتحاد القادمة من الإمارات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع شهود الواقعة في أقرب جلسة تحقيق، والتحفظ على المضبوطات بمعرفة لجنة طبيبة خاصة تم ندبها لفحصها على وجه الدقة، لحين صدور قرار بشأنها في ضوء ما ستسفر عنه نتيجة التحقيقات.
نجحت، أمس الأحد، السلطات الجمركية بمطار القاهرة في إحباط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بجراحات تدبيس المعدة بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963. وأوضح مصدر جمركي، أنه في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط
نجحت، أمس الأحد، السلطات الجمركية بمطار القاهرة في إحباط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بجراحات تدبيس المعدة بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.
وأوضح مصدر جمركي، أنه في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران الاتحاد القادمة من أبوظ بى اشتبه أحمد بسيونى، رئيس قسم تفتيش الركاب، فى راكب مصرى قادم من الإمارات، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، فتبين وجود أجسام متماثلة ومعتمة، وفي أثناء تفتيش حقائب الراكب عثر على 410 عبوات من الدباسات التى تستخدم فى العمليات الجراحية الخاصة بعمليات تدبيس المعدة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.
حررت أجهزة الأمن محضر ضبط جمركي وحجز المضبوطات، وبلغت التعويضات المستحقة مليونا و600 ألف جنيه.
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