إتاحة 30 خدمة جديدة في تطبيق «خدمات مصر» عبر المحمول

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٣٦ ص
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بفعاليات انطلاق الدورة الـ22 من معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت شعار "قيادة التحول الرقمي" والمنعقد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، بمشاركة وحضور السيد رئيس مجلس الوزراء في الفترة من 25 إلى 28 من نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، حيث تعد وزارة التخطيط هي المسئولة عن الجناح الحكومي بالمعرض. وقالت السعيد، إن المعرض أصبح حاليا إحدى الركائز الأساسية لبوابة تكنولوجيا المعلومات والوقوف على أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال.
وأكدت حرص وزارة التخطيط على المشاركة في هذا المحفل الدولي سنويا بهدف عرض أهم أنشطة الحكومة المصرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وباستخدام أحدث التقنيات الحديثة بالتعاون مع القطاع الخاص. اقرأ أيضا: مصر والإمارات تطلقان جائزة لتطبيقات
وأكدت حرص وزارة التخطيط على المشاركة في هذا المحفل الدولي سنويا بهدف عرض أهم أنشطة الحكومة المصرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وباستخدام أحدث التقنيات الحديثة بالتعاون مع القطاع الخاص.
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وأشارت السعيد، إلى دور وزارة التخطيط في تفعيل منصة تقديم الخدمات الحكومية والمعروفة بـ"بوابة الحكومة المصرية" والتي تتضمن عددا كبيرا من الخدمات، موضحة أن الإصدار الرابع من الخدمات بصدد الإطلاق في ديسمبر المقبل، متابعة أن برامج التحول الرقمي شملت إطلاق منصة تقديم خدمات المحمول والذي يسمى "تطبيق خدمات مصر" والذي يضم نحو 30 خدمة حاليا، إلى جانب التوسع في تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية في المراكز التكنولوجية.
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