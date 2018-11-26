انت الان تتابع تنفيذ 63 حكما قضائيا وضبط 5 مسجلين في العمرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٣٣ ص

حملة أمنية

نفذت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، حملة مكبرة بدائرة قسم شرطة العمرانية وتحديدا بشارع مستشفى الصدر، شارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة، بالإضافة إلى إدارتي شرطة المرافق والحماية المدنية. واستهدفت الحملة مكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة، والباعة الجائلين، نظراً لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة؛ تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال.

وحققت الحملة نتائج عدة، أبرزها في مجال البحث الجنائي، إذ تمكنت بقيادة اللواء محمد الألفي، نائب مدير مباحث الجيزة، من ضبط 4 قطع سلاح ناري وأبيض، و3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، وفحص شقة مفروشة. كما أسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية بمشاركة العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب