المكسيك: ترحيل مهاجرين اقتحموا الحدود الأمريكية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢٩ ص
قافلة المهاجرين
أعلنت وزارة الداخلية المكسيكية، اليوم الإثنين، إنها سوف ترحل 500 مهاجر حاولوا اقتحام الحدود الأمريكية، وقالت الوزارة في بيان لها، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إنه " تم القبض على مجموعة من المهاجرين بعد محاولتهم عبور الحدود بعنف و بصورة غير قانونية". وأظهر تسجيل بالفيديو عشرات الأشخاص، من بينهم نساء وأطفال، يتوجهون صوب الحاجز الذي يفصل البلدين بالقرب من بلدة تياخوانا، حيث قام حرس الحدود الأمريكي بتفريق المهاجرين باستخدام الغاز المسيل للدموع.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد بإغلاق الحدود مع المكسيك بشكل تام إذا خرجت الحالة المتعلقة بأزمة قوافل الهجرة إلى بلاده عن نطاق السيطرة، ووقع مرسوما يعطي الضوء الأخضر للعسكريين المنتشرين عند الحدود باستخدام الأسلحة ضد المهاجرين في الحالات الطارئة. من جانبها، سلطت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية،
من جانبها، سلطت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، اليوم، الضوء على تصاعد وتيرة التوترات على الحدود الأمريكية - المكسيكية، أمس، بالتزامن مع إغلاق السلطات الأمريكية أحد أكثر معابرها الحدودية ازدحاما في العالم، وإطلاق الغازات المسيلة للدموع على مجموعة من المهاجرين من أمريكا الوسطى.
وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير أوردته عبر موقعها الإلكتروني، أن المتظاهرين تفرقوا بعد وصول الغاز المسيل للدموع للحدود، الأمر الذي تسبب في بكاء الأطفال وشعورهم بحالات الاختناق.
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